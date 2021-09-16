مفوض الاتحاد الأفريقي يبحث مع الدانمارك والدول الاسكندنافية قضايا الهجرة

بحثت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الأفريقي السفيرة أميرة الفاضل، مع الدنمارك والدول الاسكندنافية، قضايا الهجرة والتعاون المستقبلي.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الخميس، عبر "زووم" مع وزير الهجرة والاندماج للدنمارك ماتياس تيسفاي وزير التعاون التنموي ووزير التعاون الاسكندنافي مولر مورتينسن.

وذكرت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية -في بيان- أن الاتحاد الأفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي شريكان أساسيان في قضايا الهجرة واعداد برامج العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج.

وأشارت إلى أن الدراسة التي أصدرها "المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة" ألقت الضوء على ظاهرة الهجرة في 9 دول أفريقية، كما وقفت الدراسة على مسببات الهجرة وتعزيز مسئولية الدول الأعضاء في التعامل مع هذه الظاهرة.

ودعت إلى أن تكون برامج إعادة الإدماج أكثر ارتباطًا بخطط التنمية الوطنية والمحلية ويجب إعادة تعريف وتحسين مشاركة القطاع الخاص المحلي والدولي في هذا الشأن.