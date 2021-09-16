قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد تطورًا ودعمًا لا محدود، لافتًا إلى أن «ميزانية الصحة في الموازنة العامة مفتوحة».

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن كل بنود الموازنة مفتوحة أمام المجال الصحي، مؤكدًا أن الدولة لم تعاني من أي قصور مادي أو في الأجهزة والمستلزمات الطبية أو الأكسجين أو الأدوية خلال جائحة كورونا.

وأشار إلى أن شركات الأدوية استطاعت توفير كل الأدوية والأدوات الوقائية والتشخيصية والعلاجية لمكافحة الجائحة، قائلًا إن الدولة دفعت كل الجهود لرفع كفاءة المؤسسات من أجل ممارسة دورها في التشخيص والعلاج.

وذكر مستشار الرئيس للصحة، أن مصر سعت لتوفير لقاحات كورونا بالرغم من تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية وأمين الأمم المتحدة بالتوزيع غير العادل للقاحات، موضحًا أنها وفرت اللقاحات من مصادر متعددة مختلفة.

ولفت إلى أنها تمكنت من خلال العلاقات السياسية توفير صناعة تلك اللقاحات وإعادة تأهيل مصانع «فاكسيرا» لإنتاج لقاحات كورونا، فضلًا عن إتاحة أماكن تبريد سريعة بأقل من ْ80 لتخزين اللقاحات التي تحتاج تلك الدرجة.

وأعلن عن تخصيص أكثر من 191 مليون دولار لتصنيع لقاحات كورونا في مصر، متابعًا: «لا قصور مادي لتوفير اللقاحات والدعم لتوفير اللقاحات والمستلزمات والأجهزة جعل مصر تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا من الإمكانيات للتعامل مع الأزمة».

وأعرب عن أمنياته في أن يحفظ الله مصر وأهلها وشعبها وقيادتها من كل شر وأن تمر الموجة الرابعة من كورونا على خير، مختتمًا أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن بين العلاج الطبي والتشخيص واستمرار عجلة الاقتصاد.