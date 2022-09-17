أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة تراجع عجز الميزان التجاري لإيطاليا خلال يوليو الماضي نتيجة زيادة الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستا" أن صادرات إيطاليا زادت خلال يوليو الماضي بنسبة 1ر4% شهريا، بعد تراجعها بنسبة 9ر1% خلال حزيران/يونيو الماضي. في الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 4ر3% بعد زيادتها بنسبة 6ر2% خلال الفترة نفسها، ما أدى إلى تراجع العجز التجاري خلال يوليو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 8ر3 مليار يورو مقابل 05ر4 مليار يورو خلال يونيو الماضي.

في الوقت نفسه زادت الصادرات الإيطالية خلال يوليو الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 18% بعد زيادتها بنسبة 6ر21% خلال الشهر السابق. كما زادت الواردات بنسبة 44% مقابل 6ر45% خلال الفترة نفسها.

وسجل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال يوليو الماضي فائضا بقيمة 329 مليون يورو، حيث زادت الصادرالت بنسبة 6ر2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقارنة بالشهر السابق، في حين زادت الواردات بنسبة 6ر1% شهريا.

في الوقت زادت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر5% سنويا، في حين زادت الواردات بنسبة 5%.