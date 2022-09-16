لورينزو: منتخب كولومبيا سينافس على كل شيء

أكد المدير الفني لمنتخب كولومبيا الأول لكرة القدم، الأرجنتيني نيستور لورينزو، أن أحد أهدافه هو تشكيل فريق مترابط قادر على المنافسة على كل شيء.

وفي مؤتمر صحفي في بوجوتا يوم الخميس، أعلن لورينزو عن قائمته الأولى كمدرب لمنتخب "لوس كافيتيروس" لمواجهتي جواتيمالا والمكسيك في الولايات المتحدة، وهي قائمة جمع فيها بين الشباب وأصحاب الخبرة.

وقال المدرب الأرجنتيني "مجموعة تنافسية متألقة تسعى للمنافسة على كل شيء. هيه هي رؤيتنا. إنها تتطلب عمل ووقت".

وسيقود لورنزو منتخب كولومبيا لأول مرة في 24 سبتمبر الجاري حين يواجه جواتيمالا في نيوجيرسي على ملعب ريد بل أرينا، وبعدها بثلاثة أيام سيواجه المكسيك في سانتا كلارا، على ملعب ليفي.

وبالحديث عن القائمة، أبرز المدرب أن "هناك لاعبين مثل خاميس رودريجيز وراداميل فالكاو وحارس المرمى دافيد أوسبينا هم قادة بالفطرة ويمكنهم تعليم الشباب"، مضيفا أن "هناك عدة معايير لاستدعاء اللاعبين".

وقال لورينزو "يمكن للشباب أن يقدموا الكثير في بداية العملية. إنهم بحاجة إلى الثقة والوقت".

وتم الإعلان عن تعيين لورينزو مدربا جديدا لكولومبيا في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي وستكون مهمته الرئيسية هي تأهيل الفريق لكأس العالم 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.