إزالة 14 حالة تعد على مساحة 3254 مترا بكفر الشيخ ضمن الموجة 20

أعلن محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، استمرار الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي تستمر خلال الفترة من 10 - 29 سبتمبر الجاري، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير المساعد للمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في بيان اليوم الجمعة، أن الحملة تمكنت من إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة 3254 مترًا بمركز بلطيم، مؤكدًا أن جملة ما تم إزالته من تعديات منذ بداية المرحلة الثانية من الموجة 20، 81 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و17 قيراطًا و5 أسهم، و4888 مترًا.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة واستمرار رصد كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا عدم التهاون مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه بالتعدي بالبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.