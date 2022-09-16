أوكرانيا: مقتل وإصابة 11 مدنيا مع استمرار القصف الروسي لمدينة دونيتسك

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قتلت خلال اليوم الماضي خمسة مدنيين وتسببت في إصابة 6 آخرين في منطقة دونيتسك.

وقال كيريلينكو - في بيان عبر موقع تليجرام:"إنه في 15 سبتمبر، قتل الروس خمسة مدنيين في منطقة دونيتسك وأصيب 6 آخرين".

وأضاف - حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أنه من المستحيل تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاكا.

وفي سياق متصل، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني أن ضحايا العملية الروسية مع الأطفال الأوكرانيين قد بلغ 1137 طفلا منذ بدء الحرب الروسية وحتى اليوم الموافق 16 سبتمبر.

وبحسب بيانات مكتب المدعي العام الأوكراني "قتل 384 طفلا وأصيب 753 آخرون حتى 16 سبتمبر".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.