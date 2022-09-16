مسئول بـ«الضرائب»: بدء أعمال الشركة الخاصة برد ضريبة القيمة المضافة للأجانب قريبا

صقر: رد ضريبة القيمة المضافة للأجانب لن يؤثر على الحصيلة الضريبية



قال سيد صقر، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ بمصلحة الضرائب: إن موافقة الحكومة على إنشاء شركة لرد ضريبة القيمة المضافة للأجانب، يساعد فى تقديم خدمة جيدة للسياح الأجانب لرد الضريبة على فاتورة مشترياتهم، ويشجعهم على شراء المنتجات المصرية، مؤكدا تفعيل خدمات تلك الشركة للسياح الأجانب على مستوى جميع المنافذ المصرية، قريبا جدا.

وأضاف صقر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن تلك الشركة تساهم فى الترويج للمنتج المصرى، موضحا أن رد ضريبية القيمة المضافة غير مؤثر على الحصيلة الضريبية.

ووافق مجلس الوزراء المصرى، فى اجتماعه الأربعاء الماضى على مقترح وزارة المالية بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم «جلوبال بلو مصر»، بمشاركة شركتى «جلوبال بلو العامة المحدودة»، و«جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة»، لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادرى مصر من الزائرين الأجانب.

وأوضح بيان من المجلس أن القرار يأتى تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022.

واستحدث قانون ضريبية القيمة المضافة مادة لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة وحثهم على اقتناء المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم >