اجتماع في وزارة الخارجية اللبنانية مع مسؤول أممي للتعاون في مسألة النزوح السوري

انعقد اجتماع في وزارة الخارجية اللبنانية، بين وزيري الخارجية عبدالله بوحبيب والشؤون الاجتماعية هكتور حجّار في حكومة تصريف الأعمال، وممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان أياكي إيتو لتطوير التعاون في مسألة النزوح السوري.



وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، اليوم الجمعة إلى أن "الجانبين توافقا على أهمية تفعيل التنسيق بين المفوضيّة والسلطات اللبنانية بما يحقق الشفافية والحوكمة الرشيدة وهما حجر الأساس في مبادئ عمل المنظمات الدولية والإقليمية، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة بغية وضع خطوات عمليّة وملموسة موضع التنفيذ".



يذكر أن عدد النازحين السورين في لبنان يبلغ حوالي مليون ونصف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.