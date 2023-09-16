إيران تنفي اعتقال والد مهسا أميني وتحذر من «مخطط تشويه»

نفت إيران، اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن اعتقال والد الشابة مهسا أميني، في ذكرى وفاتها، ووصفت هذه الأخبار بـ«الكاذبة».



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله، إنه لم يتم احتجاز والد مهسا أميني، والسيد أميني، في منزله ويمارس حياته الطبيعية.



وأكد المصدر أن ما تروجه وسائل الإعلام الأجنبية والمعارضة عن اعتقاله أخبار كاذبة، موضحا أن الهدف من ذلك هو تشويش الرأي العام، وفق تعبيره.



وكانت وكالة «رويترز»، قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن جماعة حقوقية، أن قوات الأمن الإيرانية، اعتقلت والد مهسا أميني، لفترة وجيزة، وتحذيره من إحياء الذكرى السنوية لوفاتها، بحسب الوكالة.