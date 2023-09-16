 إيران تنفي اعتقال والد مهسا أميني وتحذر من «مخطط تشويه» - بوابة الشروق
السبت 16 سبتمبر 2023 1:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل محترف في الدوري المصري 2022/2023؟
النتـائـج تصويت

إيران تنفي اعتقال والد مهسا أميني وتحذر من «مخطط تشويه»

وكالات
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 1:09 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 1:09 م
نفت إيران، اليوم السبت، ما تردد في بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن اعتقال والد الشابة مهسا أميني، في ذكرى وفاتها، ووصفت هذه الأخبار بـ«الكاذبة».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية، عن مصدر مطلع قوله، إنه لم يتم احتجاز والد مهسا أميني، والسيد أميني، في منزله ويمارس حياته الطبيعية.

وأكد المصدر أن ما تروجه وسائل الإعلام الأجنبية والمعارضة عن اعتقاله أخبار كاذبة، موضحا أن الهدف من ذلك هو تشويش الرأي العام، وفق تعبيره.

وكانت وكالة «رويترز»، قد نقلت، في وقت سابق اليوم، عن جماعة حقوقية، أن قوات الأمن الإيرانية، اعتقلت والد مهسا أميني، لفترة وجيزة، وتحذيره من إحياء الذكرى السنوية لوفاتها، بحسب الوكالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك