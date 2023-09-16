روسيا تشارك في عمليات البحث عن مفقودي درنة بـ50 متخصصا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم السبت، وصول أول فريق إنقاذ روسي قوامه 50 فردا إلى ليبيا، وتوجهه إلى مدينة درنة المنكوبة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته شبكة «روسيا اليوم»، إن فريق الإنقاذ مجهز بكل الأدوات اللازمة لعمليات البحث والإنقاذ، بما في ذلك المراكب المائية، ومعدات الغوص، والكلاب المدربة.

وفي وقت سابق، أرسلت وزارة الطوارئ بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عددا من الطائرات محملة بالمعدات الطبية والخيم ومساعدات إنسانية أخرى لإغاثة المتضررين من عاصفة "دانيال" التي ضربت مدينة درنة في الشرق الليبي.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار «دانيال»، في فيضانات وسيول في عدد من المدن والبلدات في شرق ليبيا، بما في ذلك البيضاء ودرنة، وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.

وبحسب آخر الأرقام والإحصاءات الرسمية تسببت العاصفة في مقتل أكثر 11 ألف شخص، فيما لا يزال حوالي 20 ألف شخص في عداد المفقودين.