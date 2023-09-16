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بلباو يفوز على قادش بثلاثية في الدوري الإسباني

د ب أ
نشر في: السبت 16 سبتمبر 2023 - 7:07 م | آخر تحديث: السبت 16 سبتمبر 2023 - 7:07 م

فاز فريق أتلتيك بلباو على ضيفه قادش 3 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني.

وتقدم بلباو في الدقيقة 66 عن طريق جوركا جوروزيتا، قبل أن يضيف آسيير فيلاليبري الهدف الثاني بعد ذلك بدقيقتين.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني سجل إينياكي ويليامز الهدف الثالث لبلباو.

ورفع بلباو رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثاني في ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين خلف ريال مدريد الذي يلعب غدا مع ريال سوسيداد.

على الجانب الأخر،  تجمد رصيد قادش عند سبع نقاط في المركز الثامن.


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