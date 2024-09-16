إسبانيا حامل اللقب تودع كأس العالم لكرة القدم للشابات

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ودع منتخب إسبانيا منافسات كأس العالم لكرة القدم للشابات تحت 20 عاما التي تقام في كولومبيا بالخسارة أمام اليابان بهدف دون رد ضمن منافسات دور الثمانية، الإثنين.

وخسر المنتخب الإسباني حامل اللقب أمام نظيره الياباني بعد التمديد للشوطين الإضافيين في مواجهة مكررة بين طرفي المباراة النهائية لنسختي البطولة في عامي 2018 و2022.

وانتزع منتخب اليابان الفائز بنسخة 2018 بطاقة التأهل للدور قبل النهائي بهدف سجلته اللاعبة هيرومي يونيدا في الدقيقة 102.

وواصل منتخب اليابان تفوقه على الفرق الأوروبية في منافسات ربع النهائي حيث فاز على ألمانيا 1/3 في نسخة 2018 وتجاوز فرنسا بركلات الترجيح في عام 2022.

وصعد المنتخب الياباني لمواجهة منتخب هولندا الذي أطاح بكولومبيا منظم البطولة بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.

وسجل هدفي المنتخب الهولندي اللاعبتان فليور ستويت وإنسكي فيمان في الدقيقتين 37 و86، بينما أحرزت كارلا توريس هدفي منتخب كولومبيا في الدقيقتين 14 و63.

وحصلت فيمكي ليفتينج حارسة مرمى منتخب هولندا على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد تصديها لركلتي ترجيح لتساهم في فوز بلادها بنتيجة 3/صفر.

وفي مواجهة ماراثونية أخرى امتدت لركلات الترجيح تأهل المنتخب الأمريكي بسيناريو إعجازي بالفوز على نظيره الألماني بنتيجة 1/3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2/2.

تقدم المنتخب الألماني بهدف اللاعبة كورا زيكاي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وأضافت اللاعبة لورين بندر الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

لكن الأمريكان أدركوا التعادل بمعجزة بهدفين في أقل من دقيقة حيث قلصت جوردين دودلي الفارق بهدف أول في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع قبل أن تسجل آلي سينتنور هدف التعادل في الدقيقة التاسعة ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين، وتبتسم ركلات الترجيح للمنتخب الأمريكي.

وسيلعب المنتخب الأمريكي في الدور قبل النهائي أمام كوريا الشمالية التي فجرت مفاجأة بالفوز على البرازيل بهدف للاعبة تشاي أون يونج في الدقيقة 49.

وحقق منتخب كوريا الشمالية فوزه الخامس في آخر 8 مباريات خاضها في الدور ربع النهائي، بينما تواصلت عقدة البرازيل بخسارتها جميع المباريات الخمس أمام الفرق الآسيوية في كأس العالم للشابات.