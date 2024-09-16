محافظ مطروح يناقش جهود استرداد الأراضي مع هيئة قضايا الدولة

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة جهود استرداد أراضي الدولة بحضور المستشار يحيى الحوفي، رئيس هيئة قضايا الدولة بمطروح، واللواء خالد القشلان، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة، شبراوي منصور، مدير الشؤون القانونية، ومحمد الحوفي، مدير الأملاك بالمحافظة.



وناقش الاجتماع الجهود المبذولة في عدد من حالات استرداد أراضي أملاك الدولة بالمساحات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في إطار الصالح العام، والحفاظ على أموال وأملاك الدولة.

ووجه محافظ مطروح بتشكيل لجنة للاستفادة من الأحكام الصادرة لاسترداد أراضي الدولة بالمحافظة مع التأكيد على تنفيذها على أرض الواقع.

كما وجه المحافظ الشكر لجهود التعاون مع هيئة قضايا الدولة في استرداد أملاك الدولة والحفاظ على المال العام.