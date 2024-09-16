 ألمانيا تعقد قمة وطنية للتخطيط لمستقبل صناعة الصلب - بوابة الشروق
الإثنين 16 سبتمبر 2024 9:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

ألمانيا تعقد قمة وطنية للتخطيط لمستقبل صناعة الصلب

د ب أ
نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 8:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 8:55 ص

يجتمع قادة ألمان اليوم الاثنين في مدينة دويسبورج غربي ألمانيا لحضور قمة وطنية حول مستقبل صناعة الصلب.

ومن المقرر أن يلقي وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك كلمة في القمة الوطنية للصلب، ومن المتوقع أن يحضر الحدث أكثر من 400 مشارك، من بينهم ممثلون عن منظمات مثل الاتحاد الألماني للصلب ونقابة "آي جي ميتال" العمالية.

ومن المرجح أن يركز الحدث على كيفية تحول إنتاج الصلب كثيف الاستهلاك للطاقة إلى محايد للمناخ، حيث تتسبب الصناعة حاليا في حوالي 7٪ من انبعاثات الغازات المسببة للاحترار العالمي في ألمانيا.

ويمكن أن توفر تقنيات جديدة واستخدام الطاقة المتجددة أو الخضراء - بما في ذلك الهيدروجين - حلولا.

وقبيل القمة دعت نقابة "آي جي ميتال" شركات الصلب إلى تقديم "التزام واضح تجاه ألمانيا كموقع صناعي والاستثمار في المواقع المحلية"، مطالبا المسؤولين السياسيين بتوفير بيئة موثوقة للاستثمار والعمل على ضمان أسعار تنافسية للكهرباء في القطاع الصناعي.

وتشكو شركات التصنيع الألمانية من ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات التي يمكن الاعتماد عليها، ما دفعها إلى إطلاق تحذيرات من أنها قد تفكر في الانتقال إلى دول أخرى أو تقلص إنتاجها في ألمانيا.

ومن المتوقع تنظيم مظاهرة في محيط انعقاد القمة اليوم بمشاركة حوالي 1500 موظف من 34 شركة صلب في جميع أنحاء ألمانيا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك