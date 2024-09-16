قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه يدعو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منذ عدة أشهر لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن بن غفير قوله: "منذ عدة أشهر وأنا أدعو نتنياهو إلى إقالة جالانت وقد حان الوقت لفعل ذلك على الفور"، مشددا على أنه "يجب اتخاذ القرار بالنسبة لجبهة الشمال وغالانت ليس الرجل المناسب للقيادة".

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية قولها إن مفاوضات جرت الليلة الماضية لضم جدعون ساعر للحكومة في أسرع وقت.

من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر بمكتب رئيس الوزراء قوله إن بنيامين نتنياهو يستعد لإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت خلال وقت قصير، وساعر مرشح لخلافته.

وفي هذا السياق، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصادر في حزب الليكود قولها إنه إذا أقال نتنياهو جالانت فإن ساعر مستعد للدخول خلال ساعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة إسرائيل، اليوم الخميس، إن مصادر مقربة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدد بإقالة وزير الدفاع يوآف جالانت إذا واصل معارضة توسيع العمليات العسكرية بلبنان