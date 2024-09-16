 إصابة 7 فلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على مدرسة عرب الكعابنة شمال غرب أريحا - بوابة الشروق
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إصابة 7 فلسطينيين جراء هجوم مستوطنين على مدرسة عرب الكعابنة شمال غرب أريحا


نشر في: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:50 م | آخر تحديث: الإثنين 16 سبتمبر 2024 - 12:50 م

أصيب 7 فلسطينيين بجراح، صباح الاثنين، جراء اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي عرب الكعابنة وطلبة مدرسة المعرجات الأساسية شمال غرب أريحا.

وبحسب موقع «السبيل» الفلسطيني، قال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب على الطلبة والمعلمين وأوثقوا رباط مدير مدرسة عرب الكعابنة.

وأضاف أن المستوطنين حاصروا المدرسة واحتجزوا من فيها وسط عمليات تنكيل بالطلبة والمعلمين، التي تقع منطقة عرب المليحات شمال غرب أريحا على بعد 6 كيلو.

وتتعرض التجمعات البدوية في الضفة الغربية، لضغوط متزايدة ومتنوعة من قبل المستوطنين، مستغلة انشغال العالم في الحرب على غزة، وذلك دفعًا لترحيل أصحاب الأرض الأصليين عن أراضيهم لتكون لقمة سائغة للاستيطان والمستوطنين.

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