مصرع عاملة خنقا داخل مصنع بلاستيك فى الدقهلية

لقيت عاملة داخل مصنع لإنتاج البلاستيك في قرية كفر الجنينة، مركز نبروه، محافظة الدقهلية، مصرعها نتيجة تعرضها للاختناق بعدما جذبتها آلة تصنيع البلاستيك، وتم نقل جثمانها إلى مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه من بعض أهالي قرية كفر الجنينة بمصرع عاملة بمصنع البلاستيك بسبب إحدى الماكينات.

انتقل ضباط وحدة مركز شرطة نبروه وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبيّن أن المصنع ملك "محمد مراد" للبلاستيك في كفر الجنينة، وتبيّن وجود جثة "شيماء عبدالوهاب محمد، 32 سنة، عاملة بالمصنع"، مع آثار زرقة وسحجات على الوجه.

بسؤال شهود الواقعة، أكدوا أنها أثناء عملها على إحدى الآلات بالمصنع جذبتها آلة أخرى وتعرضت للاختناق وسقطت جثة هامدة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى نبروه المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.