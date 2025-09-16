الزمالك يعين شادي طارق مديراً للتعاقدات في ألعاب الصالات

أعلن نادي الزمالك تعيين شادي طارق مديراً للتعاقدات في قطاع ألعاب الصالات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكل الإداري ودعم خطط النادي لإعادة بناء وتطوير الألعاب الجماعية.

وباشر طارق مهامه رسمياً منذ بداية الصيف الجاري، حيث لعب دوراً في إتمام عدد من الصفقات بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي، على أن يشمل عمله ملفات التعاقدات الخاصة بفرق كرة اليد والكرة الطائرة وكرة السلة.

ويأتي تعيين شادي طارق استكمالاً لعملية إعادة الهيكلة داخل القلعة البيضاء، بعد إعلان النادي مؤخراً تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديراً للتعاقدات بفريق كرة القدم، إلى جانب استمرار جون إدوارد في منصب المدير الرياضي.