وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة تحترق

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، إن "غزة تحترق" بعد أن شنت إسرائيل ضربات جوية مكثفة خلال الليل استهدفت مدينة غزة.

وتأتي تصريحات كاتس، في وقت كانت فيه إسرائيل تخطط لعملية عسكرية جديدة تستهدف مدينة غزة.

من جانبه، أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أثناء حديثه للصحفيين لدى مغادرته إسرائيل متجها إلى قطر، إلى أن العملية قد بدأت بالفعل.

وقال روبيو: "بدأ الإسرائيليون تنفيذ العمليات هناك، لذا نعتقد أن لدينا نافذة زمنية قصيرة جدا يمكن خلالها التوصل إلى اتفاق. لم تعد لدينا أشهر، وربما أيام وربما بضعة أسابيع فقط".