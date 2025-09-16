السفير حسام زكي: نتنياهو في حالة تخبط وتصعيده لن يستمر بعد قمة الدوحة

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن التصعيد الإسرائيلي، الذي يظهر في تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لن يستمر على نفس الوتيرة خاصة بعد انعقاد القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة.

وقال زكي- في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" عربية- إن "تصريحات نتنياهو تعكس حالة من التخبط، خصوصًا بعد فشله في استهداف قيادات محددة من حركة حماس، كانوا يشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات "لا تستحق أن تُعطى حجمًا أكبر من واقعها".

وأضاف أن نتنياهو، يواصل استخدام لغة تحدٍ عالية، لكنها لا تعكس ميزان القوى الفعلي على الأرض، مؤكدًا أن الموقف العربي والإسلامي بات اليوم أكثر وضوحًا وتماسكًا، مما سيكون له تأثير مباشر على المرحلة المقبلة في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي.