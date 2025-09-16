 السفير حسام زكي: نتنياهو في حالة تخبط وتصعيده لن يستمر بعد قمة الدوحة - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 10:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

السفير حسام زكي: نتنياهو في حالة تخبط وتصعيده لن يستمر بعد قمة الدوحة

السفير حسام زكي
السفير حسام زكي
أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 10:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 - 10:08 ص

أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن التصعيد الإسرائيلي، الذي يظهر في تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لن يستمر على نفس الوتيرة خاصة بعد انعقاد القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة.

وقال زكي- في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز" عربية- إن "تصريحات نتنياهو تعكس حالة من التخبط، خصوصًا بعد فشله في استهداف قيادات محددة من حركة حماس، كانوا يشاركون في مفاوضات وقف إطلاق النار"، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات "لا تستحق أن تُعطى حجمًا أكبر من واقعها".

وأضاف أن نتنياهو، يواصل استخدام لغة تحدٍ عالية، لكنها لا تعكس ميزان القوى الفعلي على الأرض، مؤكدًا أن الموقف العربي والإسلامي بات اليوم أكثر وضوحًا وتماسكًا، مما سيكون له تأثير مباشر على المرحلة المقبلة في التعامل مع التصعيد الإسرائيلي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك