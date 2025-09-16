اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة: أي اعتداء على أسطول الصمود جريمة كبرى

حذرت "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" من محاولة الاعتداء على سفن أسطول الصمود العالمي في رحلته الإنسانية الى غزة من أجل تمهيد السبيل لدخول المساعدات الغذائية إلى القطاع الذي يعاني من مجاعة.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم، إن أي محاولة للاعتداء على السفن وعلى النشطاء "يعتبر جريمة كبرى ومخالفة للقانون الدولي الذي يمنع دولة الاحتلال من الاعتداء على السفن السلمية والإنسانية في أعالي البحار وفي المياه الدولية".

وسبق أن تعرضت سفينتان كانتا راسيتين في ميناء سيدي بوسعيد قبل المغادرة إلى اعتداء من مسيرة بمقذوف ناري. ولا تزال التحقيقات بشأنهما جارية من قبل السلطات التونسية التي وصفت الاعتداء بـ"المدبر".

ودعا زاهر بيراوي رئيس اللجنة إلى "أن تظل كل الأنظار مركزة على غزة وما يجري فيها من إبادة وتدمير وتهجير وأن يظل الإعلام مسلطا على فضح تلك الجرائم".

وتابع "وإذ ندعو لمتابعة مسار السفن فإن هذا ينبع من محاولتها وقف هذه المأساة وهو ما يعطيها أهميتها ولا ينبغي بذات الوقت إغفال ما يجري في غزة فهي أصل القصة وما فيها".

ومن المقرر أن تلتقي السفن المنطلقة تباعا من تونس منذ السبت الماضي، وعلى متنها نشطاء من أكثر من 40 جنسية، بسفن أخرى مغادرة من إيطاليا ومن اليونان في عرض البحر المتوسط، ليشكلوا بذلك أكبر تحرك بحري لدعم الفلسطينيين في غزة عبر أسطول يضم قرابة 50 سفينة.

وتسببت المجاعة تحت وطأة الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، في مستويات عالية من سوء التغذية وفي استشهاد 428 فلسطينيا من بينهم 146 طفلا، وفق آخر تحديث لبيانات وزارة الصحة في غزة.

وتقدم "اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة" نفسها كـ "مبادرة فلسطينية، لحشد المجتمع المدني في العالم، وشعوب الدول العربية والإسلامية للتحرك من أجل كسر الحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على قطاع غزة".