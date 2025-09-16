البابا ليو يصلي من أجل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

أعلنت الفاتيكان اليوم الثلاثاء، أن البابا ليو الرابع عشر صلى من أجل الناشط الأمريكي اليميني تشارلي كيرك، الذي تم اغتياله.

وذكر متحدث باسم الفاتيكان أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية صلى من أجل كيرك، وزوجته المكلومة وأطفاله.

وقال ماتيو بروني في رد فعل على أسئلة الصحفيين اليوم الثلاثاء: "علمت أثناء المحادثة مع السفير الأمريكي الجديد، أن البابا أكد أنه يصلي من أجل تشارلي كيرك وزوجته وأطفاله".

وأضاف بروني أن البابا :"أعرب عن قلقه إزاء العنف السياسي" و "تحدث عن الحاجة إلى العزوف عن الخطاب الذي يؤدي إلى الاستقطاب وليس الحوار".

ويوم الأربعاء الماضي أُطلق النار على كيرك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمنظمة الشباب المحافظة "نقطة تحول الولايات المتحدة"، في فعالية في جامعة يوتا فالي، ما أدى إلى إصأبته وتوفي لاحقا بالمستشفى.