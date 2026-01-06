أصيب شخص في غارة إسرائيلية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء أحد المباني بقضاء صيدا، جنوبي لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، استهدفت غارة إسرائيلية بصاروخين فجر اليوم مبنى مؤلفًا من 3 طوابق في المنطقة الصناعية في سينيق – الغازية، قضاء صيدا، وعلى الفور هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان، وعملت على نقل جريح إلى مستشفى الراعي في مدينة صيدا لتلقي العلاج.

وأدان الرئيس اللبناني، جوزف عون، الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت بلدات بقاعية وجنوبية عدة في الساعات الماضية وصولاً إلى مدينة صيدا في جنوب لبنان، مجدّداً دعوته إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان.

وجدد الرئيس عون "الدعوة إلى المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية لوضع حد لتمادي إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، وتمكين لجنة "الميكانيزم" من إنجاز المهمات الموكولة إليها بتوافق الأطراف المعنيين والدعم الدولي" .

واعتبر عون أن الاعتداءات الإسرائيلية: "تطرح علامات استفهام كثيرة لجهة وقوعها عشية اجتماع لجنة "الميكانيزم" غداً التي يفترض أن تعمل على وقف الأعمال العدائية والبحث في الإجراءات العملية لإعادة الأمن والاستقرار إلى الجنوب ومنها انسحاب القوات الإسرائيلية حتى الحدود الجنوبية وإطلاق الأسرى اللبنانيين واستكمال انتشار الجيش اللبناني تطبيقاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 ".

ورأى أن "مواصلة إسرائيل لاعتداءاتها هدفه إفشال كل المساعي التي تبذل محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف وقف التصعيد الإسرائيلي المستمر، على رغم التجاوب الذي أبداه لبنان مع هذه المساعي على مختلف المستويات، والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية لبسط سلطتها على منطقة جنوب الليطاني والتي نفذها الجيش اللبناني بحرفية والتزام ودقة ."

وكانت سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت منذ مساء أمس الاثنين عدة مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي.