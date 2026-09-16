نقيب البيطريين يبحث مع سفير أوزبكستان فرص عمل للأطباء المصريين

التقى الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، منصوربيك كيليتشيف، سفير أوزبكستان بالقاهرة، وذلك خلال ملتقى جمع رجال الأعمال وخبراء الزراعة من مصر وأوزبكستان، بحضور جمشدجون عبد الزخروف نائب وزير الزراعة الأوزبكي والدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مصر وأوزبكستان في المجالات الزراعية والبيطرية، إلى جانب التعاون العلمي والفني وتبادل الخبرات بين الجانبين.

كما بحث الجانبان احتياج أوزبكستان إلى أطباء بيطريين، والاستفادة من الكفاءات والخبرات المصرية في هذا المجال، بما يدعم فرص التعاون بين البلدين في قطاع الطب البيطري.

فيما وجهت الدعوة إلى الدكتور مجدي حسن، نقيب الأطباء البيطريين، لزيارة أوزبكستان، على أن تشهد الزيارة استكمال المباحثات حول مجالات التعاون المشترك وبحث توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين.