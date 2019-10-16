رئيسة «جنرال موتورز» تنضم إلى المحادثات مع نقابة العمال

قالت مصادر مطلعة إن ماري بارا الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز" الأمريكية لصناعة السيارات التقت مع قادة نقابة "يونايتد أوتو ووركرز" العمالية في جلسة محادثات رئيسية بشأن تجديد عقد العمل الجماعي مع اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق أولي يمكن أن ينهي الإضراب العمالي الذي دخل أسبوعه الخامس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن بارا ومدير "جنرال موتورز" مارك ريوس شاركا مع ممثلي الإدارة في المفاوضات بعد أن أرسلت نقابة العمال خطابا إلى رؤسائها المحليين ورئيس مجلس إدارتها تدعوهم للمشاركة في اجتماع يوم الخميس المقبل، حيث من المعتاد أن تتم مثل هذه الدعوة عندما تعتزم النقابة التصويت على عقد اتفاق أولي وطرحه على أعضاء النقابة للتصويت.

يذكر أن عمال "جنرال موتورز" أضربوا عن العمل منذ منتصف سبتمبر الماضي، بعدما فشلت نقابة عمال رئيسية و"جنرال موتورز" في التوصل إلى اتفاق حول الأجور وزيادة التوظيف.

وبدأ الإضراب قبل دقيقة واحدة من منتصف الليل في العشرات من المصانع ومقار التوزيع في تسع ولايات.

وكان أجل اتفاقية عمل جماعية قد انتهى مطلع الأسبوع.

وصوت أعضاء النقابة المتحدة لعمال صناعة السيارات الأمريكية أمس لصالح بدء الإضراب، وطالبوا بحصة من الأرباح والمزيد من المزايا، وأكدوا أن العمال ساهموا في تعافي الشركة بعد أزمة 2008 وأنهم يستحقون تعويضا أفضل.

وإلى جانب ذلك، أصبحت تكلفة الرعاية الصحية هي مصدر خلاف رئيسي بين قيادة جنرال موتورز والنقابة. وتسعى الشركة للسيطرة على الإنفاق على الرعاية الصحية، بينما لا يريد العمال دفع المزيد.

ومع اقتراب موعد إجراء انتخابات رئاسية بالولايات المتحدة العام المقبل، أصبحت الرعاية الصحية قضية رئيسية للناخبين بشكل عام في أنحاء البلاد. ويضغط الديمقراطيين، ذوي الميول اليسارية، من أجل إصلاح جذري للنظام الذي يمنح الحكومة دورا أكثر تكاملا.

ويبدو أن المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي تؤثر على طرفي إضراب جنرال موتورز، حيث يبحث العمال عن أمان وظيفي بينما تركز الشركة على بياناتها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإضراب هو الأول لعمال جنرال موتورز منذ إضراب جرى تنظيمه عام 2007 واستمر ليومين.