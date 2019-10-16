السودان: وفاة 21 شخصا وإصابة 29 آخرين جراء حادث مروري في مدينة الأبيض

أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بوفاة 21 شخصًا وإصابة 29 آخرين، إثر حادث مروري،، وقع اليوم بمنطقة الرياش، الواقعة جنوب مدينة الأبيض، نتيجة اصطدام باص سياحي مع حافلة ركاب.