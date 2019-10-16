السودان: وفاة 21 شخصا وإصابة 29 آخرين جراء حادث مروري في مدينة الأبيض

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أفادت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، بوفاة 21 شخصًا وإصابة 29 آخرين، إثر حادث مروري،، وقع اليوم بمنطقة الرياش، الواقعة جنوب مدينة الأبيض، نتيجة اصطدام باص سياحي مع حافلة ركاب.