 محمد فراج: سحر الممثل يظهر في اختلاف أدواره.. وعاوز أبقى زي الفراشة - بوابة الشروق
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محمد فراج: سحر الممثل يظهر في اختلاف أدواره.. وعاوز أبقى زي الفراشة

الفنان محمد فراج
الفنان محمد فراج
هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 2:01 ص | آخر تحديث : الأربعاء 16 أكتوبر 2019 - 2:01 ص

قال الفنان محمد فراج إنه يرغب في أن يكون مؤثرًا في مهنة التمثيل، بتحقيق الاستمتاع لذاته والمتعة للمشاهد الذي يتابعه وتصديقه له.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية «Dmc»، مساء أمس الثلاثاء، أن سحر الممثل يظهر عند اختلاف أدواره، وأنه لا يحب حصر نفسه في أدوار معينة، متابعًا: «أبقى زي الفراشة بتنقل من وردة لوردة أخد منها الريحة والعسل وأروح وردة تانية».

وأوضح أن اختلاف أذواق الناس والمنافسة الشرسة تدفع الممثل إلى تغيير أدواره طوال الوقت، مستطردًا: «الناس مع كل وقت الذوق بيختلف، الجمهور هو اللي بشتغل عشانه، ولازم أفكر هقدمله إيه وهقدمه إزاي؟».

وأشار إلى أن تفكيره تغير الآن عن البطولة، وأنه لا يهتم بوضع اسمه على الغلاف الترويجي للفيلم، لافتًا إلى أنه لا يحب مبدأ «أعمل بطولة وخلاص»، وضرورة وجود مبررات وطموح وأهداف للممثل قبل بحثه عن دور البطولة.

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