محافظ الدقهلية لرئيس السنبلاوين: «يسروا على الناس قضاء مصالحهم فهذا عملكم»

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وجه الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خلال زيارته لمركز السنبلاوين،بتكليف المحاسب السيد صبح بسرعة استخراج رخصة بناء لإحدى المواطنات التي إلتقت المحافظ واستمع إلى شكواها.

وتوجه محافظ الدقهلية مع المواطنة ليري بنفسه محل الشكوى وعلى الفور كلف باستخراج رخصة بناء لبيتها وقال "سهلوا على الناس قضاء مصالحهم فهذا عملكم".

كما توجه شاروبيم لمعاينة شكوى أحد المواطنين بتوقيع غرامة عليه بسبب التعدي على الشارع ببناء سلم، موجهًا لرئيس مركز ومدينة السنبلاوين بإزالة كافة السلالم في الشارع وفقا لخط التنظيم.

وكلف محافظ الدقهلية رئيس المركز بإنهاء إجراءات استخراج بطاقة لإحدى المواطنات، مشددًا على توفير كافة الأوراق والمستندات المطلوبة لها.

وأكد الدكتور شاروبيم ضرورة تيسيير إجراءات تقديم الخدمة للمواطنين والنزول إلى الشارع والوقوف على المشكلات والمطالب والعمل الفوري على حلها.