الخطوط الجوية السويسرية التابعة للوفتهانزا توقف تحليق طائرات طراز إيرباص بعد مشكلة بالمحركات

قررت شركة الخطوط الجوية السويسرية التابعة لشركة لوفتهانزا إيه جى الألمانية وقف تحليق طائراتها من طراز" إير باص إس إى إيه 220 بعد الحادث الأخير الذي تعرضت له محركاتها من طراز" برات آند ويتنى" مما أجبر إحدى رحلات الشركة بين لندن وجنيف على الهبوط الأضطراري في باريس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، الثلاثاء، عن متحدث باسم الخطوط السويسرية قوله إن الشركة أوقفت تحليق رحلاتها أمس من أجل إجراء تحقيق فى الحادث.

وتشكل الطائرات طراز" إيه220 إس" وعددها 29طائرة نسبة 25% من أسطول الطيران السويسري، مشيرا إلى أن الشركة سوف تضطر إلى إلغاء بعض الرحلات.

ووصفت هيئة السلامة الفرنسية، الحادث المتعلق بمحركات "برات آند ويتنى" بأنه"خطير" وقالت إنه تم تسليم تحقيق في الحادث إلى مجلس سلامة النقل الوطني فى الولايات المتحدة.