جونسون يؤكد في رسالة لحمدوك دعم بريطانيا للسودان

تلقى الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، رسالة تهنئة من نظيره البريطاني بوريس جونسون، أكد فيها أن توليه منصب رئاسة الوزراء في السودان، يعد خطوة مهمة نحو المستقبل، مشددا على دعم المملكة المتحدة المستمر للسودان لتحقيق التحول الديموقراطي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم، إن جونسون أعرب عن إعجابه بشجاعة ومثابرة الشعب السوداني أملا في الحصول على مستقبل أفضل.

كما تلقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، رسالة تهنئة، من وزير خارجية بريطانيا، دومينيك راب، الذي اعتبر أن تعيينها في المنصب هو دلالة قوية على التغيير وخطوة ايجابية تمهد لممارسة السودان دوره الايجابي وسط الأمم.

وأكد وزير خارجية بريطانيا، في رسالته، استعداد الحكومة البريطانية للتعاون مع الحكومة السودانية، لتحقيق التحول وتلبية تطلعات الشعب السوداني.

وفي ذات السياق، تلقت وزيرة الخارجية السودانية، رسالة تهنئة من وزير الدولة بالخارجية البريطانية المختص بالشئون الأفريقية اندرو استيفنسون، الذي اعتبر أن تعيينها خطوة ايجابية في طريق الديمقراطية، التي ناضل الشعب السوداني من أجلها طويلًا.

كما تلقت رسالة تهنئة من وزير الدولة المختص بشؤون الكمونولث والأمم المتحدة وجنوب آسيا اللورد طارق احمد.