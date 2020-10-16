نجلة محامي ترامب تؤيد بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلنت نجلة رودي جولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأييدها للمرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وقالت كارولين جولياني (31 عام) في مقال لمجلة "فانيتي فير" الأمريكية إنه في هذه الانتخابات التاريخية "لا أحد منا يمكنه تحمل أن يظل صامتا".

وأضافت: "والدي هو رودي جولياني، ونحن مختلفون في نواح عديدة، على الصعيد السياسي وغيره من القضايا"، بحسب ما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.

وتابعت كارولين، وهى مخرجة وممثلة وكاتبة: "لقد أمضيت طوال عمري في إقامة هوية في الفنون منفصلة عن اسم عائلتي، لكني أدركت أنه لا أحد منا يمكنه تحمل أن يظل صامتا الآن".

وأوضحت كارولين جولياني أنها شاركت منذ الطفولة في مناقشات مع والدها حول حقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وقضايا أخرى.

وأردفت كارولين قائلة: "شعرت بأهمية التحدث عن رأيي، وأنا سعيدة لأننا على الأقل تمكنا من التواصل. لكن الفجوة بيننا كانت مؤلمة رغم ذلك، وازدادت أضعافا مضاعفة في عهد ترامب".

وتابعت: "لسنا عاجزين. قد لا أكون قادرة على تغيير رأي والدي، ولكن معا يمكننا التصويت لإزاحة هذه الإدارة السامة (إدارة ترامب) من السلطة".

ومضت قائلة: "علينا أن نقف ونقاتل، فالطريقة الوحيدة لإنهاء هذا الكابوس هي التصويت. هناك أمل في الأفق، لكننا لن ندركه إلا إذا انتخبنا جو بايدن وكمالا هاريس".

يشار إلى أن كارولين جولياني، سبق وأن أيدت هيلاري كلينتون في عام 2016 وصوتت للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عام 2012.