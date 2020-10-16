زيدان يعلق على أنباء تعاقد ريال مدريد مع مبابي وميسي

رفض زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، التعليق على كثرة الأنباء التي تربط انتقال الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لصفوف المرينجي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة قادش، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ6 من الليجا، على ملعب سنتياجو برنابيو:" هناك الكثير من الشائعات حول ريال مدريد، وانا لا أتحدث عن مبابي بشكل خاص، ولكن عن الجميع بشكل عام، هذا لا يزعجنا أو يؤثر علينا، ما يقال لا يؤثر أبدًا علينا، لقد أغلق سوق الانتقالات، لدينا هذا الفريق الذي سيقاتل في كل ما يواجهنا، وهذا ما سنفعله".

وعن مسألة اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ليونيل ميسي في عام 2013، قال زيدان:" لا أعلم شيئًا، لا يمكنني إخبارك، لن أتحدث عن لاعب ليس ملكًا لنا، نحن نعلم من هو ميسي وما فعله وما سيفعله، لكنه ليس لاعبي، ولا أستطيع التعليق، ولا أعرف شيئًا عما تسألني عنه".

وأكد الفرنسي:" أشعر بالتقدير لوجودي مدربًا بريال مدريد، أستمتع بوجودي مع اللاعبين كل يوم، محظوظ لوجودي معهم والاستمتاع بكرة القدم التي أحبها، لدي الوظيفة مكدير فني للريال وسأستفيد منها لليوم الأخير".

وتطرق زيدان للحديث عن مسألة إذا ما كان ريال مدريد يفضل اللعب بدون جمهور، قائلًا:" لا أعتقد نحن نفضل اللعب مع الجمهور، وهذا أفضل وطبيعي لطالما كان الوضع على هذا النحو".

وأشاد المدرب الفرنسي بهالاند، لاعب بوروسيا دورتموند، قائلًا:" إنه ليس لاعبي ولكن ما يمكنني قوله أنه لاعب جيد".

وأتم زيدان حديثه عم مباراة قادش، قائلًا:" نعرف الوضع جيدًا، لقد مر 12 يومًا بدون العديد من اللاعبين ولكننا تدربنا جيدً، ولقد عاد اللاعبون بصحة جيدة وبدون مشاكل، لدينا ضغوطات من 7 مباريات ومستعدون جيدًا لها".