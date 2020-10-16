 وصول طائرة ثانية تقل أسرى الحكومة اليمنية المحررين إلى عدن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول طائرة ثانية تقل أسرى الحكومة اليمنية المحررين إلى عدن

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 1:46 م | آخر تحديث: الجمعة 16 أكتوبر 2020 - 1:46 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في خبر عاجل، مساء الجمعة، بوصول طائرة ثانية تقل أسرى الحكومة اليمنية المحررين إلى عدن.

ووصلت، صباح الجمعة، الطائرة الأولى، وحملت 75 من أصل 151 أسيرا محررا مواليا للحكومة اليمنية، إلى عدن، وذلك في إطار اتفاق لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي.

ونقلًا عن «سكاي نيوز عربية»، صباح الجمع، وصلت طائرة خاصة تابعة للصليب الأحمر الدولي إلى مطار عدن، الجمعة، لنقل أسرى من مليشيات الحوثي إلى صنعاء.

ويتم استكمال الإجراءات الخاصة بـ201 أسيرا حوثيا عقب نقلهم على متن حافلات إلى مطار عدن، استعدادا لنقلهم بطائرة الصليب الأحمر إلى صنعاء.

وكانت الحكومة قد أفرجت الخميس عن 470 حوثيا مقابل إفراج الأخير عن 240 تابعين للحكومة.

وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرا، كانوا محتجزين لدى المتمردين الحوثيين.


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