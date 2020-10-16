تويتر يعود للعمل مجددا بعد انقطاع عبر العالم

شهدت منصة التدوينات القصيرة "تويتر" انقطاعات متعددة في الكثير من الدول عبر العالم، ما ترك الكثير من المستخدمين غير قادرين على التغريد أو رؤية التغريدات الجديدة في وقت مبكر من مساء أمس الخميس.

ولم تتوفر التغذية الخاصة بالإشعارات، وبحلول وقت متأخر من الليل عاد الموقع إلى العمل مجددا.

وسجل موقع تعقب الانقطاعات "داون ديتيكتور" 58 ألفا و567 بلاغا عن وجود مشاكل على تويتر بحلول عصر اليوم، وأظهرت خريطة الانقطاع الخاصة بـ"داون ديتيكتور" وجود أعطال عبر العالم.

وقال مركز الدعم الخاص بتويتر في تغريدة إن المشكلة تتعلق بأنظمته الداخلية وليس خرقا أمنيا أو اختراقا.

وقبل عدة شهور قليلة، كانت شركة تويتر أعلنت عن خرق حيث دخل المخترقون أنظمتها الداخلية للسيطرة على بعض أكبر الحسابات على المنصة بما في ذلك باراك أوباما والمرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن وجيف بيزوس ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان واستخدموها للحصول على العملة الرقمية.