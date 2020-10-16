الوحدة يكتسح حتا بسداسية في بداية مشواره بالدوري الإماراتي

اكتسح فريق الوحدة ضيفه حتا 6/ صفر، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، والتي شهدت فوز الظفرة على عجمان 4 / 1.

وتقدم الوحدة في الدقيقة الخامسة بتوقيع تيم ماتافز، قبل أن يضيف فارس جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 15، ثم عاد ماتافز ليضيف الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 58، سجل طحنون الزعابي الهدف الرابع للوحدة، قبل أن يضيف المخضرم إسماعيل مطر الهدف الخامس من ضربة جزاء في الدقيقة 80، ثم اختتم باول مبوكو سداسية فريقه بنفس الطريقة في الدقيقة 89.

وشهدت المباراة طرد عيسى عبد العزيز في الدقيقة 27.

وفي المباراة الثانية، اكتسح الظفرة فريق عجمان 4 / صفر.

وتقدم الظفرة في الدقيقة السادسة عن طريق ياسين البخيت، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 30 من ضربة جزاء،فيما سجل سهيل المنصوري الهدف الثالث في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 62 سجل سهيل المنصوري الهدف الرابع للظفرة في الدقيقة 62.

وسجل حسين عبد الرحمن هدف عجمان الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.