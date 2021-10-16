ميلان يقلب الطاولة على فيرونا ويتصدر الدوري الإيطالي

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اعتلى فريق ميلان صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه فيرونا إلى فوز مثير 3 /2 اليوم السبت في المرحلة الثامنة.

وفي مباريات أخرى عطل فريق لاتسيو انطلاقة ضيفه إنتر ميلان حامل اللقب وفاز عليه 3 /1 في الوقت الذي قلب فيه سبيزيا تأخره بهدف أمام ضيفه ساليرنيتانا إلى فوز مثير 2 /1.

وعلى ملعب سان سيرو، انتهى الشوط الأول بتقدم فيرونا بهدفين نظيفين حملا توقيع جيانلوكا كابراري في الدقيقة السابعة وأنتونين باراك من ضربة جزاء في الدقيقة 24.

لكن الأمور انقلبت تماما لصالح ميلان في الشوط الثاني حيث رد الفرنسي اوليفيه جيرو بهدف في الدقيقة 59 ثم أضاف فرانك كيسي الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 76.

وحسم ميلان الفوز بهدف عكسي سجله كوراى جونتر لاعب فيرونا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 78.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة عن نابولي الوصيف الذي يلتقي مع ضيفه تورينو غدا الأحد.

وعلى ملعب الأوليمبيكو، قلب لاتسيو تأخره بهدف إلى فوز مثير بثلاثية ليذيق ضيفه إنتر ميلان مرارة الهزيمة الأولى هذا الموسم .

وتقدم إنتر ميلان بهدف عن طريق إيفان بيريسيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 12.

لكن لاتسيو انتفض في الشوط الثاني ورد شيرو إيموبيلي بهدف التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 64 ثم أحرز فيليبي اندرسون الهدف الثاني في الدقيقة 81 وتكفل سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

الفوز رفع رصيد لاتسيو إلى 14 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 17 نقطة في المركز الثالث.

وعلى استاد البرتو بيكو ، تقدم سيمون نوانكو بهدف لساليرنيتانا في الدقيقة 39 وأدرك دافيد ستريليتش التعادل لسبيزيا في الدقيقة 51 ثم تكفل فيكتور كوفالينكو بهدف الفوز في الدقيقة 76.

الفوز رفع رصيد سبيزيا إلى سبع نقاط في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد ساليرنيتانا عند أربع نقاط في المركز قبل الأخير.