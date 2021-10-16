انتقد الإعلامي عمرو أديب، إقدام شركات تمويل عقاري على الاتصال بمواطنين لإبلاغهم عن عروض عقارية.
وقال خلال برنامجه "الحكاية" على شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أرقام تليفوناتنا اتباعت لشركات التمويل العقاري.. (المندوب) بيفضل نصف ساعة يتكلم وميقلوش هو مين".
وأضاف: "هل المفروض أرقامنا تتباع كده.. في اليوم بتكلمك 30 شركة، وتفضل على مدى اليوم في حالة إزعاج.. الكلام ده ممنوع في العالم كله، مش عارف مين باع أرقامنا".
وتابع: "إحنا خلصنا من شركات التنظيف والصراير وطلعتنا شركات التمويل العقاري.. هل حد متخيل إني هاشتري فيلا على التليفون.. اللي فاكر كده يبقى غلطان".