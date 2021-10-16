أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن العلاقات مع الولايات المتحدة تشهد نموا مستمرا على مختلف الأصعدة.

وقال الوزير الإماراتي - الذي اختتم اليوم السبت زيارة رسمية للولايات المتحدة - إن دولة الإمارات تحتفل العام الجاري بيوبيلها الذهبي، وقد شهدت علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية نموا وتطورا على مختلف الأصعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) اليوم أن زيارة الشيخ عبد الله بن زايد لأمريكا جسدت الشراكة الاستراتيجية المثمرة بين البلدين؛ التي تتعزز عاما بعد عام وتشكل نموذجا رائدا في العمل المشترك بين الحلفاء من أجل تعزيز الأمن الإقليمي وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية.