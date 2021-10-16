ماذا يضيف طرح «آى فاينانس» للبورصة؟ خبراء يجيبون

كمال: يساهم فى دخول أفراد جدد للبورصة وينعش «الأكواد الراكدة».. والتغطية الكبيرة تبعث على التفاؤل

ماهر: سعر السهم منطقى.. وأبحاث السوق تتوقع نموا سنويا 30%

عطا: قيمة الشركة أعلى 415% من «فورى».. ومعاملاتها السوقية أزيد 1827%

يترقب سوق المال بدء تداول شركة إى فاينانس بالبورصة المصرية بإجمالى عدد 417.78 مليون سهم، بنسبة 26.1% من إجمالى أسهم الشركة القائمة بدلا من 16% تضمنتها نشرة الطرح؛ بعد الإقبال الكبير من المستثمرين وسط توقعات بنجاح الاكتتاب.

وذكر محمد كمال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارت عن الأوراق المالية، وراعى بورصة المشروعات الصغير والمتوسطة «النيل»، أن السوق تشهد حاليا مع طرح إى فاينانس ضمن سلسلة الطروحات الحكومية المرتقبة، حالة من التفاؤل والارتياح لإكمال رحلة الصعود لاسيما للمؤشر الثلاثينى، مشددا على أن طرح إى فاينانس سينعش السوق وسيساهم فى دخول أفراد جدد، فضلا عن إنعاش «الأكواد الراكدة» من الطروحات السابقة لشركات المصرية للاتصالات، وسيدى كرير، وأموك، جراء الانخفاضات المتتالية للسوق لاسيما فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد العامين الماضيين.

وشدد كمال على أن قرار إدارة البورصة الصادر الأسبوع الماضى بمد ساعات العمل لتسجيل عملاء جدد، صائبا، ويشير إلى حجم الزخم الكبير فى دخول أفراد جدد للسوق فى اكتتاب إى فاينانس، متوقعا نجاح الاكتتاب؛ وذلك لحجم الشركة وريادتها فى سوق التكنولوجيا المالية.

وحول زيادة عدد الأسهم المطروحة للشركة وتأثيرها على المستثمرين، قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارت عن الأوراق المالية، إنه إيجابيا للشركة، إذ ستزيد من قيمة الصفقة وحجم رأسمال المتحصل، وأيضا إيجابى للمستثمرين والسوق ككل، موضحا أن تغطية الطرح الأولى بنسبة 16% من أسهم الشركة، فاق التوقعات ووصل حجم الطلبات لنحو 40 مليار جنيه لكمية تقدر بـ3 مليارات ما يدل على الإقبال الكبير.

وعن حجم المنافسة مع فورى، أشار كمال إلى أن سهم شركة فورى أرتفع على مدار قرابة العامين الماضيين نحو 222%، وأن المقارنة بين الشركتين وأدائهما فى البورصة الفترة المقبلة سيكون ظالما لشركة فورى، موضحا أن شركة إى فاينانس أكثر حجما من فورى، وتضم شركات تابعة كثيرة فى مجالات الاستثمارات المالية والرقمية منها شركة للمدفوعات الرقمية مثل فورى.

ولفت كمال إلى أن فورى حققت أرباحا بلغت 137.15 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو الماضى، فى مقابل تحقيق إى فاينانس أرباحا فى ذات الفترة تقدر بنحو 275.56 مليون جنيه.

ويرى محمد ماهر رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، وعضو لجنة المؤشرات بالبورصة المصرية، أن تحديد سعر إى فاينانس عند الحد الأقصى 13.98، منطقيا بالنظر لحجم الشركة وأعمالها، موضحا أن أبحاث السوق تتوقع أن تحقق الشركة نموا سنويا يبلغ 30%.

وشدد ماهر على أن طرح إى فاينانس سيساهم فى إنعاش السوق وخلق رأسمال سوقى جديد، منوها فى الوقت ذاته إلى وجود فوارق عدة بين الشركة وفورى، قائلا إن إى فاينانس تتميز فى مجال المدفوعات الحكومية، حيث تعتمد عليها الحكومة بشكل كبير فى توفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة فى إطار خطة الدولة فى التحول الرقمى.

من جانبه، قال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن طرح إى فاينانس يعد بمثابة ضخ دماء جديدة للبورصة المصرية، وأن السوق كان بحاجة لطروحات جديدة، خصوصا فى قطاع المدفوعات الإلكترونية، لاسيما وأنه لا يوجد سوى شركة فورى داخل هذا القطاع.

وعن التنافسية بين الشركتين فى السوق يرى عطا أنه إى فاينانس تعتبر أكبر شركة مدفوعات إلكترونية مملوكة للدولة المصرية، فضلا عن كونها مطور للبنية التحتية للمدفوعات الرقمية، والكيان الوحيد المرخص له حصريا بسداد وتسوية معاملات الدفع والتحصيل الإلكترونى للجهات الحكومية، مشددا على أن هذه ميزة نسبية كبيرة للشركة، مشددا على أن شركة فورى نجحت نجاحا كبيرا فى السوق وصعد سهمها بنحو 330% خلال عام 2020 وسط تفاؤل المستثمرين تجاة مجال المدفوعات الإلكترونية.

وذكر مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، أن القيمة السوقية لشركة إى فاينانس والبالغة 23.5 مليار جنيه، أعلى بمقدار 415% من القيمة السوقية لشركة فورى، والتى كانت تبلغ 4.6 مليار جنية، لافتا إلى أنه بالنظر لمضاعف الربحية فإن شركة إى فاينانس تبلغ 52 مرة لآخر 12 شهرا، بينما كان يبلغ مضاعف الربحية لشركة فورى عند طرحها فى البورصة 73.3 مرة لآخر 12 شهرا «قبل الطرح».

متابعا: «أما عن المعاملات السوقية الخاصة بشركة إى فاينانس بالسوق فإنها نفذت خلال النصف الأول من العام الجارى معاملات بقيمة 1.05 تريليون جنيه، مقابل 54 مليار جنيه لفورى، بارتفاع يقدر بنحو 1827% عن فورى».