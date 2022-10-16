القوات الأوكرانية تتصدى لهجمات روسية بالقرب من 8 مناطق

صدت وحدات من قوات الدفاع الأوكرانية خلال الساعات ال(24) الماضية هجمات روسية بالقرب من تورسك وسبيرن في اتجاه كراماتورسك وبريستوف وسوليدار وباخموت باتجاه باخموت ومارينكا وبوبييدا ونيفيلسكي في اتجاه أفدييفكا.

ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن هيئة الأركان القول "إن روسيا تحاول السيطرة على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا، وتركز جهودها على محاولات تعطيل أعمال قوات الدفاع الأوكرانية في اتجاهات معينة، وتقوم بعمليات هجومية في اتجاهي باخموت وأفدييفكا".

وأشارت الوكالة إلى أن القوات الروسية تقوم بقصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس، وتحصين مواقع دفاعية في اتجاهات معينة وإجراء استطلاعات جوية خرقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين الحرب وأعرافها، وتواصل روسيا مهاجمتها للبنى التحتية المدنية والمناطق السكنية المدنية.

ولفتت إلى أنه خلال اليوم الماضي، شن الروس أكثر من 5 هجمات صاروخية و 23 غارة جوية، وأكثر من 66 هجوما من طراز ميلرز.

وتعرضت أكثر من 30 منطقة لنيران روسيا، من بينها نيكوبول وشاختارسكي في منطقة دنيبروبتروفسك، هلوشكيفكا في منطقة خاركيف، أوريخيف ومالي شربكي في منطقة زابوروجييه، ودميتريفكا في منطقة كييف، وبيلوهيركا في منطقة خيرسون وأخرى في منطقة دونيتسك.

وفي اتجاهات فولين وبوليسيا، لم يتغير الوضع بشكل كبير، ولا يزال هناك تهديد بضربات جوية وضربات صاروخية، فضلا عن نشر طائرات شاهد -136 بدون طيار التي تم إطلاقها من أراضي بيلاروسيا.

وفي اتجاهات أخرى.. استخدمت روسيا دبابات وقذائف هاون وطائرات بدون طيار ومدفعية بمختلف أنواعها لقصف المناطق.

يأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت مبكر من يوم 24 فبراير الماضي القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى صراع عسكري بين الطرفين وفرض عقوبات على روسيا.