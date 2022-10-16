ليفاندوفسكي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، الإسبانية بشكل خاص، إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الرابعة والربع من مساء اليوم الأحد، حيث كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني الممتاز.

يتصدر برشلونة، قبل مباراة اليوم، جدول ترتيب «لا ليجا» برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف فقط أمام ريال مدريد منافسه في مباراة اليوم، مما يزيد لقاء الكلاسيكو حماسًا وندية، من أجل بحث كل فريق عن الانفراد بالصدارة، بالإضافة إلى التفوق على غريمه التقليدي.

وتعد تلك المباراة رقم 100 على مستوى كلاسيكو الأرض التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، المعقل التاريخي لريال مدريد، ولكن مباراة اليوم ستشهد مواجهة جديدة وخاصة بين ثنائي الهجوم كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم بدوافع كبيرة من أجل تعويض تعادله المخيب أمام إنتر ميلان، والذي يعني بشكل كبير توديع دوري أبطال أوروبا، للموسم الثاني تواليًا من دور المجموعات، وبخلاف ذلك، يريد تشافي هيرنانديز، المدير الفني للبارسا، الرد بشكل حاسم على جميع المشككين في مشروعه، من خلال الكلاسيكو.

وسيكون على برشلونة تدارك إصاباته خصوصًا في خط الدفاع، حيث بات من المؤكد عدم لحاق الثلاثي رونالد أراوخو وأندرياس كريستنسن وهيكتور بيليرين بمباراة اليوم ، بينما تبدو نسبة لحاق جول كوندي بالمباراة كبيرة وهو الذي يعول عليه المدرب تشافي هيرنانديز لإيقاف خطورة البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ومن المتوقع أن يدخل برشلونة مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جول كوندي، إيريك جارسيا، جيرارد بيكيه وماركوس ألونسو

خط الوسط: سيرجو بوسكيتس، بيدري وفرانكي دي يونج

الهجوم: آنسو فاتي، عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي