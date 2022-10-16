الرئيس الصيني يحذر من «عواصف خطيرة» في افتتاح مؤتمر الحزب الشيوعي

حذر الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأحد من أن البلاد لا تزال أمامها أوقات صعبة، خلال افتتاحه مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني.



وفي خطابه الرئيسي أمام حوالي 2300 مندوب، في "قاعة الشعب الكبرى"، في بكين، حذر الرئيس من "مخاطر محتملة"، بينما دعا الصين إلى "الاستعداد لأسوأ السيناريوهات".



وأضاف شي "لذلك تأقلموا وكونوا مستعدين لتحمل الرياح العاتية والمياه المتلاطمة وحتى العواصف الخطيرة".



كما دعا شي البلاد إلى اتباع قيادة حزبه بحزم، من أجل تجديد نشاط الأمة الصينية وتوسيع "الاشتراكية ذات الخصائص الصينية" مضيفا أن "الأعوام الخمسة المقبلة تعد حاسمة".



وعلى الصعيد الدولي، حذر الرئيس الصيني من "مخاطر وتحديات هائلة". كما تحدث عن "تغييرات عالمية لم نشهدها منذ قرن".



وكان الرئيس الصيني قد افتتح في وقت سابق اليوم الأحد المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني.



ويركز مؤتمر الحزب، الذي يعقد كل خمس سنوات، على توسيع سلطة شي حيث يتطلع للحصول على فترة ولاية أخرى كأمين عام للحزب.