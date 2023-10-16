وزير الدفاع الألماني يسعى إلى إنشاء بنية تحتية لتطوير نظام الدفاع الجوي الصاروخي

يسعى وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، إلى الإسراع بإنشاء بنية تحتية لتطوير نظام دفاع صاروخي واسع النطاق في ألمانيا.

وأجرى بيستوريوس محادثات حول خطط شراء نظام الصاروخي الإسرائيلي "آرو3" مع رئيسي حكومتي براندنبورج وسكسونيا آنهالت، ديتمار فويدكه وراينر هازلوف في القاعدة الجوية في منطقة هولتسدورف شرقي ألمانيا اليوم الإثنين.

وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "لا يوجد خطر ملح لوقوع هجمات".

وأردف: "لن يتم شراء نظام آرو3 من أجل أن يحمينا من تهديد الآن بل في المستقبل لأننا نلاحظ أن الأخطار اقتربت أكثر ولأنه لا يزال هناك جار عدواني في أوروبا".

وأعلن الساسة الثلاثة اعتزامهم دفع المشروع قدما على نحو سريع، وقال بيستوريوس: "نحن، الحكومة الاتحادية وحكومتا براندنبورج وسكسونيا-آنهالت، سنفعل كل ما يلزم من أجل أن نهيئ معا وفي الوقت المناسب المتطلبات اللازمة لنجاح جاهزية الدفاع الجوي بأسرع ما يمكن".

ومن المنتظر أن يصبح المطار العسكري هولتسدورف الذي يقع في المنطقة الحدودية بين براندنبورج وسكسونيا- آنهالت موقع منظومة "آرو3" الإسرائيلية، بالإضافة إلى أنه سيصبح موقع لـ 47 قطعة من أصل 60 مروحية نقل ثقيلة تابعة للجيش الألماني، وسيحول هذان المشروعان الكبيران هولتسدورف إلى واحد من أهم مواقع سلاح الجو في ألمانيا.

وردا على أحد الأسئلة، قال بيستوريوس إنه ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن حدوث تأخيرات في المشروعين بسبب تغير وضع التهديد في إسرائيل.

وقال بيستوريوس: "في ضوء الهجوم الإرهابي المروع الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية والموقف الذي تمر به البلاد في الوقت الراهن، نحن لا نعرف ما يعنيه هذا بالنسبة للإنتاج وفترات التوريد، يتعين التمهل الآن لنرى كيف سيتطور الصراع".

وتعتزم ألمانيا شراء منظومة "آرو3" الدفاعية الجوية من إسرائيل حتى تتمكن من تحييد الصواريخ المهاجمة على ارتفاع كبير ولسد فجوة في الدفاع الجوي.