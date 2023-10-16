شولتس يطالب مجددا بتسريع ضم دول غرب البلقان الست إلى الاتحاد الأوروبي

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طالب المستشار الألماني أولاف شولتس، مجددا بضم دول غرب البلقان الست بأسرع ما يمكن إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاءت هذه التصريحات لشولتس، اليوم الاثنين خلال قمة دول غرب البلقان؛ لتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الألبانية تيرانا.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "الأمر الواضح بالنسبة لي تماما هو أنه يجب أن يحدث هذا الانضمام بعد مضي 20 عاما على وعد هذه الدول به".

وتضم منطقة غرب البلقان، كلا من البوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتينجرو وصربيا بالإضافة إلى ألبانيا.

ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن القمة تبعث برسالة قوية بمدى الالتزام الكبير بتوسيع التكتل.

وطالبت فون دير لاين، بزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الداخلية، ولفتت إلى الحاجة أيضا إلى تنفيذ إصلاحات.

وقالت فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيوفر أموالا للاستثمارات للدول المستعدة لتنفيذ إصلاحات، وأردفت: "أبوابنا مفتوحة".

وأكدت أنه لا يزال هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

ورأت أن اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي واقتصادات دول غرب البلقان لا تزال متباعدة للغاية عن بعضها البعض.

وتسعى دول غرب البلقان الست إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكنها تمر بمراحل مختلفة على طريق الانضمام.

وتنعقد هذه القمة في إطار ما يعرف بعملية برلين التي أطلقتها المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في عام 2014 بغرض تقريب دول هذه المنطقة من الاتحاد الأوروبي.

وكان شولتس، أعرب مرارا عن تأييده لتسريع عملية الانضمام.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه هي أول مرة تنعقد فيها مثل هذه القمة في واحدة من دول غرب البلقان.