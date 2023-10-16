إحصاء فلسطيني: 869 عملا مقاوما منذ بداية معركة طوفان الأقصى في الضفة الغربية

نفذت قوى المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، 869 عملاً مقاوماً، منذ بداية معركة طوفان الأقصى، وفقاً لإحصائيات مركز معلومات فلسطين «مُعطى».

واندلعت المواجهات مع قوات الاحتلال في 259 نقطة، ونظمت الجماهير الفلسطينية 105 مظاهرات دعما للمقاومة، وفق شبكة قدس الإخبارية.

وقال المركز، في تقرير، إن المقاومين نفذوا 253 عملية إطلاق نار، وقتلوا جنديًا وأصابوا 23 من جنود الاحتلال والمستوطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء، والمصابين إلى 10950 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.

يذكر أنه في 7 أكتوبر الجاري، شنت حركة حماس الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل من قطاع غزة، فيما أعلن الاحتلال حالة الحرب في اليوم التالي وشن ضربات انتقامية.

كما فرضت سلطات الاحتلال حصارا كاملا على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، حيث تم قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود.