حزب الله يعلن استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاثنين، استهداف 5 مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة، مشيرًا إلى وقوع إصابات مؤكدة جراء تلك الاستهدافات.

وقال في بيان له، مساء الاثنين: «استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع إسرائيلية وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة».

وتصاعد التوتر خلال الأيام الماضية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على الحدود الجنوبية للبنان.

واليوم الاثنين، نشر حزب الله اللبناني، فيديو يظهر استهداف صواريخ موجهة له لدبابة إسرائيلية في جنوب البلاد، في وقت تتصاعد إطلاق الصواريخ بين الطرفين.

وأمس الأحد، أكد وزير الدفاع بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، واف جالان أن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع حزب الله، موضحا أن إسرائيل ليس لها مصالح في توسعة رقعة الصراع الحالي.

كما حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله من الانخراط في حرب معه، داعيا في رسالة موجهة إلى التنظيم اللبناني «إلى مراقبة ما يحدث لحماس عن كثب» في رسالة تحذيرية.

وحذر نتنياهو في خطاب ألقاه أمام الكنيست- بثته قنوات إخبارية عربية-، إيران وحزب الله اللبناني، قائلا: «لا تختبرونا على الجبهة الشمالية لأن الثمن الذي تدفعونه سيكون باهظا».