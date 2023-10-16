أعلن أحمد الصوفي رئيس بلدية رفح، أن المدينة أصبحت منكوبة إثر الغارات العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، إنهم يوجهون استغاثة لكل دول العالم، وبالأخص الشقيقة الكبرى مصر، من أجل العمل على إدخال الوقود اللازم والمعدات الثقيلة لرفع الأنقاض.

وأضاف أن هناك عشرات الجثامين تحت الأنقاض لم يتم انتشالها حتى الآن، مؤكدا أن الأجهزة المعنية تواصل العمل ليلا ونهارا رغم شح الإمكانيات.

وفي وقت سابق، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، بوجود أكثر من 1000 مفقود تحت أنقاض المباني التي دمرتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة ما بين شهيد ومصاب، مشيرًا إلى أنه تم إخراج العديد من الأحياء من تحت الأنقاض بعد مرور 24 ساعة على وقوع القصف.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مسئولين بالدفاع المدني، إفادتهم في مؤتمر صحفي، أنه تمت الاستجابة لآلاف نداءات الاستغاثة من المواطنين منذ بدء العدوان الإسرائيلي، نتيجة للاستهدافات المتكررة للمنشآت المدنية والتي بلغت 2185 مبنى سكنياً مما راكم العديد من المهام التي تفوق قدرات الدفاع المدني.

وحمل الدفاع المدني، اللجنة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء عدم دعمها للدفاع المدني في غزة رغم إطلاق عشرات المناشدات في هذا الصدد.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل غزة والضفة الغربية إلى 2808 شهداء، والمصابين إلى 10950 جريحا.

وقالت وزارة الصحة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع إلى 2750، والمصابين إلى 9700.

وفي الضفة الغربية، بلغ عدد الشهداء 58 والمصابين 1250، منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر الجاري.