تسلا تحصل على أول جزء من الموافقة على توسيع مصنعها في ألمانيا

حصلت شركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية على الضوء الأخضر من ولاية براندنبورج للخطوة الأولى نحو توسيع مصنعها في منطقة جرونهايده (التي تقع بالولاية) القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وذكرت وزارة البيئة في الولاية الواقعة شرقي ألمانيا أن المكتب الإقليمي للبيئة منح تصريحًا أوليًا يتعلق بالبيئة، وأضافت: "سيتم بناء قاعة كبيرة إضافية لاستيعاب وحدات الإنتاج الجديدة". بالإضافة إلى ذلك، سيتم إعداد تخطيطات لإجراء تغييرات وتحسينات على مرافق تم بناؤها بالفعل.

ولا توجد ضرورة لقطع المزيد من الغابات لهذا الغرض، فالمسألة متعلقة بتوسيع في المساحة الحالية لمصنع تسلا الوحيد في أوروبا.

وتسعى تسلا المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى مضاعفة إنتاجها في جرونهايده من 500 ألف سيارة كان مخططا لإنتاجها سنويا ولم يتم تحقيقه إلى الآن، لتصل طاقة المصنع الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا.

كما من المقرر زيادة القدرة التخزينية لإنتاج خلايا البطارية. وكانت تسلا قدمت طلبًا للتوسع على ثلاثة أجزاء. وأوضحت الشركة أنها متمسكة بخطط التوسع، لكن الجدول الزمني لا يزال مفتوحًا بسبب الظروف الصعبة في السوق.

ويعمل في مصنع تسلا في جرونهايده حوالي 12ألف موظف.