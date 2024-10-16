وزارة الثقافة تواصل فعاليات مهرجان أهالينا بالمطرية

واصلت وزارة الثقافة فعاليات مهرجان أهالينا بقصر ثقافة المطرية، والمقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ويضم برنامجا متنوعا أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، يقدم من خلال فرع ثقافة القاهرة، احتفالا بذكرى نصر أكتوبر، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

بدأت فعاليات اليوم الثاني للمهرجان الذي ضمن برنامج إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، بعرض تنورة للفنان سيد المصرى، أعقبها مسرح عرائس ومسابقة ثقافية، بجانب تنفيذ عدد من الورش منها ورشة رسم على الرمل، رسم على الوجوه، أوريجامي، استكمال ورشة الإكسسوارات، وعمل شنطة من الخرز ومن قماش الدك، تعليم فن الكروشيه، بالإضافة إلى ورشة حكي للأطفال من أجل غرس القيم الإيجابية فى نفوسهم.

شهدت الفعاليات حضور د. ابتهال العسلي مدير عام ثقافة القاهرة، ووفد من وزارة الأوقاف تكون من د. عبد الرحمن تاج عضو فى مكتب وكيل وزارة الأوقاف محافظة القاهرة، الشيخ كامل محمد أحمد مدير أوقاف المطرية نائبًا عن د. خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة.