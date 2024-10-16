انطلاق اجتماع منظمة شنغهاي في باكستان لبحث العلاقات الأمنية والاقتصادية

اجتمع مسئولون من مجموعة أمنية دولية، تأسست لمواجهة التحالفات الغربية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأربعاء؛ لبحث كيفية تعزيز التعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية.

وبدأ اجتماع رؤساء مجلس منظمة شنغهاي للتعاون بتصريحات افتتاحية من زعيم الدولة المضيفة، رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، الذي تكافح حكومته حركات التمرد وواحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية.

واستقبل شريف زعماء ومسئولين من الدول الأعضاء بالمنظمة، قبل بدء الإجراءات الرسمية.

ويشار إلى أن المنظمة تأسست في عام 2001، من قبل الصين وروسيا لمواجهة التحالفات الغربية، ومن بين الأعضاء الآخرين، إيران والهند وباكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

وشكر شريف، الضيوف على حضورهم قائلا: "حضوركم هنا اليوم يؤكد التزامنا المشترك بالوفاء بطموحات شعبنا لضمان الأمن المشترك، وتعزيز التعاون المتبادل من أجل تحقيق التنمية المستدامة والرخاء في منطقة منظمة شنغهاي للتعاون أيضا".

ودعا شريف، إلى تحقيق السلام في أفغانستان، لكنه قال إنه لا يتعين استخدام أراضي الدولة المجاورة لشن أعمال عنف ضد أي دولة.

جاءت تصريحات شريف، وسط تصاعد أعمال العنف ، التي تلقي باكستان باللوم فيها على المسلحين، الذين يتخذون من أفغانستان مقرا لهم.

غير أن كابول نفت هذا الاتهام، وتقول حكومة طالبان الأفغانية، إنها لا تسمح لأحد باستخدام أراضيها لشن أعمال عنف ضد أي دولة، بما في ذلك باكستان.

يشار إلى أن باكستان نشرت قوات من الجيش في إسلام آباد، كما نشرت قوات إضافية من الشرطة لضمان الأمن خلال اجتماع زعماء ومسئولي منظمة شنغهاي للتعاون.

وهذه الإجراءات الأمنية أدت إلى إغلاق العاصمة بشكل فعلي؛ مما جعل من الصعب مرور حتى عربات الإسعاف.